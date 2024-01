Grupos ambientalistas e indígenas do Equador ameaçam agir contra campo petrolífero amazônico

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - Ambientalistas e grupos indígenas do Equador disseram nesta quinta-feira que o presidente Daniel Noboa corre o risco de ser destituído do cargo se não cumprir um referendo que exigiu o fechamento de um bloco de petróleo na região amazônica do país.

No ano passado, a maioria dos equatorianos votou pelo fechamento do bloco 43-ITT para proteger a reserva Yasuni na Amazônia, e o tribunal superior do país concedeu um ano para a remoção da infraestrutura de petróleo na região.