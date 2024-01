Lula elogia Haddad e diz que trabalha para ele ser o "melhor ministro da Fazenda do país"

"Agora, recentemente, em um dos cargos mais importantes... do governo, eu tenho... o cara que foi, na época, o melhor ministro da Educação desse país, Fernando Haddad. E eu estou trabalhando para que ele seja o melhor ministro da Fazenda do país", disse Lula.

Os comentários de Lula surgem em um contexto em que Haddad trabalha para entregar em 2024 um resultado primário zero, conforme meta estabelecida no Orçamento para o ano.

Entretanto, o ministro tem enfrentado nos últimos meses resistências da oposição no Congresso, da própria base de apoio ao governo, e de alas que não enxergam o déficit primário como algo necessariamente negativo.

Em outubro do ano passado, Lula chegou a falar publicamente que dificilmente o governo atingirá o resultado primário zero em 2024, o que gerou críticas entre economistas do mercado financeiro. Desde então, porém, Haddad tem reiterado que a meta é zerar o déficit.

Lula participou nesta quinta-feira de evento de comemoração dos 90 anos da Universidade de São Paulo, na Sala São Paulo, na capital paulista. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também participou do evento, além de Haddad.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontado como um possível adversário de Lula na próxima campanha presidencial, em 2026, não compareceu ao evento.