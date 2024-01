Nacionalista russo que insultou Putin é condenado a 4 anos de prisão

MOSCOU (Reuters) - O ex-comandante de milícia e nacionalista russo Igor Girkin, que acusa o presidente do país, Vladimir Putin, e o alto escalão do Exército de fracassarem na guerra contra a Ucrânia, foi condenado nesta quinta-feira por incitação ao extremismo e sentenciado a quatro anos de prisão.

Girkin, que se declarou inocente, publicou ideias sobre ser adversário de Putin na eleição presidencial de março, dizendo que poderia fazer um melhor trabalho do que o vetereno líder.

No interior de uma cela de vidro dentro do tribunal, Girkin, de 53 anos, ouviu o veredicto revirando os olhos quando o juiz declarou que ele havia sido condenado a quatro anos de detenção em uma colônia penal. O magistrado também proibiu Girkin, que já foi um importante blogueiro do país, de usar a internet por três anos.