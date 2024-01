New Hampshire traz resultados mistos para disputa republicana

Trump pareceu mais irritado do que aliviado com sua vitória. Haley pareceu pronta para seguir em frente. E ambos pareciam dispostos a sair de New Hampshire o mais rápido possível na noite de terça-feira.

Agora, após uma breve parada em Nevada em 8 de fevereiro, a batalha da indicação será transferida para o Estado natal de Haley, Carolina do Sul, governado por ela entre 2011 e 2017.

Trump é o favorito para vencer as primárias de 24 de fevereiro, mas Haley tem um mês para fazer campanha, arrecadar dinheiro, veicular anúncios na televisão e aparecer no noticiário o máximo possível.

Ela também não tem mais a concorrência do governador da Flórida, Ron DeSantis. DeSantis abandonou a campanha no último domingo e deixou Haley na posição que ela queria: única desafiante que resta para enfrentar Trump. As próximas semanas dirão se ela conseguirá aproveitar a vantagem.

Enquanto isso, do lado democrata, o presidente Joe Biden evitou uma derrota embaraçosa para Dean Phillips, parlamentar de Minnesota.

Apesar de não estar na cédula devido à decisão de New Hampshire de realizar a primária à revelia das regras do partido, eleitores podiam escrever o nome de Biden por conta própria no papel e ele venceu Phillips com tranquilidade, poupando sua campanha de uma grande tensão.