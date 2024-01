Organizações estatais da Ucrânia relatam ataques cibernéticos

O serviço postal nacional da Ucrânia, Ukrposhta, relatou uma "falha técnica significativa" em seu sistema de TI.

"Durante a noite, houve um ataque à infraestrutura de informação dos nossos parceiros", disse o chefe do Ukrposhta, Ihor Smeliansky, no Telegram.

Uma fonte próxima ao governo ucraniano afirmou que houve outras "vítimas", principalmente no setor financeiro e bancário, mas a política do governo é de divulgar apenas aquelas cujos serviços ficaram fora do ar.

A fonte afirmou que os responsáveis ainda não foram identificados, mas que os ataques não são "tão ruins" se comparados ao grande ataque e queda de serviço no mês passado na Kyivstar, maior operadora de telefonia móvel da Ucrânia.

Os recursos da Ucrânia são frequentemente alvo de ataques cibernéticos, atribuídas por autoridades à Rússia, que invadiu o país em fevereiro de 2022.

(Reportagem de Pavel Polityuk, Yuliia Dysa, e Jonathan Landay)