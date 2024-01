Presidente eleito de Taiwan diz esperar apoio contínuo e decidido dos EUA

Por Ben Blanchard

TAIPEI (Reuters) - O presidente eleito de Taiwan, Lai Ching-te, disse nesta quinta-feira esperar que os Estados Unidos mantenham o apoio firme à ilha, durante encontro com o primeiro grupo de parlamentares norte-americanos que visita Taipei desde sua vitória eleitoral, no começo deste mês. Lai, que faz parte do governista Partido Democrático Progressista e é o atual vice-presidente, assumirá o cargo no dia 20 de maio. A China, que reivindica Taiwan como parte de seu território, classifica o político como um perigoso separatista e rejeitou se reunir com ele. Encontrando-se com os líderes da convenção de Taiwan na Câmara dos Deputados dos EUA, o republicano Mario Diaz-Balart e o democrata Ami Bera, Lai afirmou que a democracia e a liberdade são valores compartilhados entre sua nação e os Estados Unidos. “Taiwan está situado na primeira cadeia de ilhas da linha de frente do expansionismo autoritário da China. Isso torna Taiwan uma localidade estratégica crucial. A estabilidade no Estreito de Taiwan é extremamente importante para a paz e prosperidade regional e mundial”, afirmou. Lai prometeu continuar defendendo a paz e a estabilidade na região: “Espero que os Estados Unidos continuem apoiando Taiwan de forma decidida, aprofundando a cooperação e as relações bilaterais e trabalhando com outros parceiros democráticos, para assegurar a paz e a prosperidade na região”. O governo de Taiwan rejeita a reivindicação de soberania chinesa sobre a ilha, dizendo que o povo local sabe decidir seu próprio futuro. Os EUA são o principal apoiador e vendedor de armas ao país, apesar de não haver laços diplomáticos formais entre ambos. A China tem alertado repetidamente os EUA, para que a nação pare de apoiar Taiwan. O tema gera constantes atritos nas relações entre os países.

(Reportagem de Ben Blanchard)