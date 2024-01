Remédio de perda de peso da Lilly chegará ao Reino Unido com aprovação de caneta injetora

"Isso permitirá que a Lilly comece o fornecimento ao Reino Unido dentro de semanas", disse Laura Steele, chefe de Reino Unido e Norte da Europa da farmacêutica.

Julian Beach, diretor-executivo interino para acesso e qualidade de saúde da agência, disse que a caneta permitirá um uso conveniente e servirá para meses de tratamento com uma injeção subcutânea por semana.

O remédio em si foi liberado para perda de peso pelo órgão regulador britânico em novembro, quando a Administração de Alimentos e Remédios dos EUA (FDA) também deu seu aval para uso mais amplo sob a marca Zepbound.

A farmacêutica norte-americana segurou o lançamento do produto no Reino Unido enquanto a caneta injetora ainda passava por revisão regulatória.

A Tirzepatida é o ingrediente ativo do Mounjaro, que competirá com o remédio injetável Wegovy (semaglutida), da Novo Nordisk, no aquecido mercado de perda de peso. Os dois foram aprovados para perda de peso, se combinados com uma dieta reduzida em calorias e aumento de atividade física.

(Reportagem de Ludwig Burger)