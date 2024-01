Guiana e Venezuela prometem fim de ameaças, mas disputa sobre Essequibo segue sem solução à vista

"Reafirmo que nossa região tem a vontade política e todos os instrumentos necessários para avançar no projeto comum de desenvolvimento social justo em ambiente pacífico e solidário. Ao nos depararmos com guerras em diferentes partes do mundo, aprendemos a valorizar ainda mais nossa cultura de solução pacífica de controvérsias”, disse o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, que mediou o encontro.

De acordo com uma fonte que acompanhou as discussões, o maior avanço agora foi a capacidade dos dois lados de sentarem à mesa para uma discussão civilizada, mas as esperanças de um acordo são pequenas, já que a Venezuela não aceita a jurisdição da CIJ e a Guiana não está disposta a ceder a maior parte do seu território para o país vizinho.

A crise sobre o Essequibo ressurgiu no ano passado, em uma ação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, vista como ato político pelos demais países da região antes de enfrentar eleições. Com uma campanha pesada, o governo do país fez um plebiscito sobre a anexação da região que, apesar da baixa adesão, teve um resultado amplamente favorável à retomada o Essequibo, levando a ameaças de invasão.

A agressividade venezuelana irritou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou a despachar o assessor especial Celso Amorim para uma conversa com o governo venezuelano e patrocinou uma dura nota do Mercosul contra as ameaças do país à Guiana. Depois disso, o tom dos venezuelanos baixou, e o Brasil se propôs a mediar uma negociação.

(Por Lisandra ParaguassuEdição de Pedro Fonseca)