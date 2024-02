Arábia Saudita ainda não aderiu ao Brics, diz autoridade saudita

DUBAI (Reuters) - A Arábia Saudita ainda está considerando um convite para se tornar membro do bloco de países Brics, depois de ter sido convidada a participar do grupo no ano passado, disse uma autoridade saudita à Reuters.

A fonte fez o comentário depois que a ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, disse na quarta-feira que o reino havia se juntado ao grupo.

"A Arábia Saudita ainda não respondeu ao convite para se juntar ao Brics. Isso ainda está sendo considerado", disse a autoridade saudita em uma declaração à Reuters.