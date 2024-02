Campanhas de Trump e Haley partem para o ataque na Carolina do Sul

Haley usou uma nova propaganda e campanhas por email para chamar Trump de mentiroso, candidato fraco e covarde, por não debater com ela. O ex-presidente, que lidera as pesquisas de opinião por uma ampla margem na Carolina do Sul — Estado onde ela nasceu e foi governadora —, destacou aliados para atacá-la em um evento na capital, Columbia.

Bill Taylor, um parlamentar estadual republicano e ex-aliado de Haley, chamou-a de oportunista: “Nikki sempre só pensa na Nikki”.

Outro deputado estadual que apoia Trump, Stewart Jones afirmou que Haley é fraca no tema da imigração, ecoando assunto realçado nesta quinta-feira pela campanha de Trump.

O ex-presidente transformou a imigração em foco da batalha presidencial, abordando um tema que é de grande preocupação para os eleitores republicanos. O governo Biden tem tido dificuldade em lidar com o aumento dos pedidos de asilo na fronteira com o México. Trump criticou a pré-candidata por ter se oposto, no passado, à construção de um muro entre os países.

Em nova peça de propaganda, Haley celebrou seus feitos como governadora, incluindo a sanção de um projeto de lei sobre imigração, e acusou Trump de mentir sobre seus feitos. Em email enviado para seus apoiadores, ela afirmou que o ex-presidente é um “presente” para os democratas. Pesquisas mostram Haley com uma vantagem significativa sobre Biden no Estado, enquanto que a disputa Trump-Biden é muito mais apertada.

“Os democratas não poderiam sonhar com um candidato mais fraco, nem se tentassem”, afirmou a campanha de Haley, referindo-se a Trump.