Chefe do Pentágono diz que deveria ter lidado melhor com diagnóstico de câncer

Por Idrees Ali e Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, pediu desculpas na quinta-feira por não ter contado antes ao presidente norte-americano, Joe Biden, e à equipe sênior sobre seu recente diagnóstico de câncer de próstata, acrescentando que o susto com a saúde foi um "soco no estômago" que o abalou.

Austin, de 70 anos, também se desculpou pela maneira como lidou com sua hospitalização subsequente, que foi mantida em segredo do público, da equipe sênior e do próprio Biden por dias.