Líderes da UE isolam Orbán para selar acordo de ajuda à Ucrânia

Mensagens parecidas vieram do chanceler alemão, Olaf Scholz; do presidente francês, Emmanuel Macron; e, mais importante, da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, aliada ideológica do populista Orbán.

“Trabalhei para tentar nos trazer a um ponto no qual não possamos dividir a Europa em um momento como este”, afirmou ela.

Antes da cúpula, diplomatas e autoridades aumentaram a pressão divulgando, de forma anônima e com vazamentos, as consequências que a Hungria poderia sofrer, como prejuízos à economia e um congelamento do direito de Budapeste de votar em decisões da UE.

“Estamos trabalhando há uma semana com um grupo crescente de países para formar uma posição clara”, afirmou o premiê polonês, Donald Tusk. “Fomos feitos para ser 27, a comunidade toda, e ninguém pagará ninguém por um acordo. Não haverá recompensas e ninguém estará à procura de compromissos podres.”

Com a união contra ele, Orbán foi obrigado a abandonar exigências como a de que o pacote de quatro anos não deveria sair do orçamento coletivo do bloco e de que ele teria o direito anual de bloquear o acordo. Diplomatas também afirmaram que ele não recebeu garantias de que a UE liberaria fundos congelados por preocupações sobre o Estado de Direito no país.

(Reportagem adicional de Alvise Armellini e Justyna Pawlak)