Líderes de protestos na França pedem que agricultores voltem para casa após promessas do governo

Em seu último discurso, que teve o objetivo de aliviar a tensão com os agricultores, o primeiro-ministro do país, Gabriel Attal, afirmou que a França deve consagrar em lei o princípio de ser autossuficiente em alimentos e que irá reforçar o controle às importações.

Em coletiva de imprensa, Attal também afirmou que o país vai parar de impor aos seus agricultores marcos regulatórios mais restritos do que aqueles exigidos pela União Europeia.

“Não faz sentido proibir pesticidas na França antes de tais decisões serem tomadas no âmbito da UE. Aboliremos essa prática”, disse.

Ao detalhar sua agenda para o setor do agro francês, o maior da Europa, Attal afirmou que “está fora de questão” a França concordar com o acordo comercial com o Mercosul. Ele também disse que o país aumentará as inspeções de segurança sobre importação de alimentos, para assegurar que eles não tenham traços de pesticidas que são proibidos na França e na UE.

O ministro das Finanças disse que as medidas de emergência para o setor, focalizadas em ajudar pecuaristas e produtores de vinho em dificuldades, custariam 400 milhões de euros, além de outros 200 milhões de euros em adiantamentos.

Líderes sindicais afirmaram, após o discurso, que a solicitação de fim dos bloqueios é condicionada ao progresso efetivo das promessas. Serão dadas ao governo três semanas para que os primeiros resultados apareçam, antes do início da grande feira do agro Salon de l'Agriculture.