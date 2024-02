Lula diz que é preciso responsabilizar empresas de redes sociais por crimes cometidos em plataformas

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira que é necessário responsabilizar as empresas de redes sociais pelos crimes que são cometidos em suas plataformas, ao mesmo tempo que defendeu uma regulação democráticas desses meios de comunicação.

"É preciso criminalizar aqueles que incitam a violência nas redes sociais, mas é também necessário responsabilizar as empresas pelos crimes que são cometidos em suas plataformas, a exemplo da pedofilia, incentivo aos massacres nas escolas e estímulo à automutilação de adolescentes e crianças", disse Lula em discurso durante cerimônia de abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos últimos anos, o Brasil viveu alguns episódios de ataques em escolas relacionados a publicações em redes sociais, levantando a questão da eventual responsabilização das empresas proprietárias das plataformas.