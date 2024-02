Toffoli suspende pagamento de multa pela Novonor em acordo de leniência

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta quinta-feira o pagamento das multas pela Novonor, antiga Odebrecht, no âmbito do acordo de leniência firmado pela empresa na época das investigações da extinta operação Lava Jato.

A antiga Odebrecht assinou no final de 2016 acordo de leniência com Ministério Público Federal para pagamento de 3,8 bilhões de reais e em meados de 2018 assinou outro com a Controladoria-Geral da União de 2,7 bilhões, que foi incluído no valor do MPF. O valor deve ser pago ao longo de vários anos.