Vacina do Butantan contra dengue tem eficácia de 79,6%, aponta estudo

"Os dados de fase 3 são muito animadores. A publicação na NEJM, uma revista de prestígio, reforça a qualidade dos ensaios clínicos conduzidos pelo Butantan, a capacidade dos centros de pesquisa e cientistas envolvidos no projeto e o reconhecimento internacional do instituto", disse o presidente do Butantan, Esper Kallás, de acordo com o comunicado da Secretaria de Comunicação do governo paulista.

Ainda de acordo com o governo de SP, a análise de eficácia da vacina foi feita ao longo de dois anos de acompanhamento de 16.235 voluntários de todo o país com idades entre 2 e 59 anos, em 16 centros de pesquisa.

O estudo, cujo recrutamento foi iniciado em 2016, prosseguirá até que todos voluntários completem cinco anos de acompanhamento.

"A proteção foi observada em todas as faixas etárias, sendo 90% em adultos de 18 a 59 anos, 77,8% dos 7 aos 17 e 80,1% nas crianças de 2 a 6 anos", disse o governo paulista.

A dengue, que tem forte ocorrência no verão brasileiro dado o período de chuvas que favorece o aparecimento de pontos de água parada -- propícios para a reprodução do mosquito --, tem aparecido com força em várias regiões do país neste ano, como por exemplo o Distrito Federal.

Segundo dados do Ministério da Saúde, no ano passado foram registrados mais de 1,6 milhão de casos prováveis de dengue, com 1.094 mortes causadas pela doença. No início deste ano a dengue segue em alta no país. Na primeira semana de 2024, conforme o ministério, foram registrados 38,1 mil casos da doença, ante 12,6 mil na mesma semana do ano passado -- aumento de 202,4%.