Acuados, habitantes de Gaza temem ataque israelense ao último refúgio

"O que devemos fazer? Vivemos em várias misérias, uma guerra, fome e agora a chuva", disse Um Badri, mãe de cinco filhos deslocada da Cidade de Gaza que agora vive em uma barraca em Khan Younis, também contatada por telefone.

"Costumávamos esperar pelo inverno para ver a chuva da varanda de nossa casa. Agora, nossa casa não existe mais, e a água da chuva inundou a barraca em que fomos parar."

OFERTA DE TRÉGUA

A guerra de Gaza foi desencadeada por combatentes do Hamas que atravessaram a cerca da fronteira com Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e capturando 253 reféns, de acordo com os registros israelenses.

Desde então, as autoridades de saúde de Gaza afirmam que mais de 27.000 palestinos foram confirmados como mortos, com milhares de corpos perdidos entre as ruínas, em um ataque israelense que destruiu grande parte do território.

Os mediadores estão aguardando uma resposta do Hamas, grupo militante que governa Gaza, a uma proposta elaborada na semana passada com os chefes de espionagem de Israel e Estados Unidos e transmitida pelo Egito e pelo Catar, para o primeiro cessar-fogo prolongado da guerra. Os moradores esperam que isso acabe com os combates antes que os tanques entrem em Rafah.