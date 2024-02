Bélgica convoca embaixador israelense após bombardeio em instalação do país em Gaza

BRUXELAS (Reuters) - A Bélgica convocou nesta sexta-feira o embaixador israelense depois que o prédio de uma agência de desenvolvimento belga na Cidade de Gaza foi bombardeado, e disse que planejava levantar a questão da compensação.

"Os ataques à infraestrutura civil violam os princípios do direito humanitário internacional. Todas as partes precisam aderir a ele", publicou a ministra das Relações Exteriores, Hadja Lahbib, na plataforma de mídia social X.

O Ministério de Cooperação para o Desenvolvimento belga disse que não tinha conhecimento de nenhuma vítima civil e que o prédio, que era compartilhado com a Handicap International, deveria estar vazio no momento do bombardeio. Um porta-voz do ministério afirmou que o embaixador israelense havia prometido uma investigação.