Desesperados por notícias, moradores de Gaza enfrentam dificuldades com rede móvel

A maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza fugiu de suas casas sob os intensos bombardeios e ataques terrestres de Israel, espalhando-se em cidades onde a única notícia que tem sobre seus entes queridos depende de uma rede telefônica em frangalhos.

Com a rede de telecomunicações local quase totalmente fora de operação, especialmente no norte e no centro do enclave palestino, muitas pessoas tentam se conectar à rede egípcia ficando ao longo da fronteira.

"Mãe, como está? Espero que esteja bem. As coisas estão bem aqui. Eu queria tranquilizá-la. Não se preocupe", disse Tabash, gravando uma breve mensagem de voz e segurando seu telefone no ar para tentar transmiti-la.

A família é de Khan Younis, mas se separou quando Israel começou a concentrar sua ofensiva na cidade, a maior do enclave, com Tabash indo para Rafah e sua mãe ficando na casa da família.

Os combates e a destruição em Khan Younis têm sido intensos nos últimos dias e as pessoas que ainda têm família lá estão aterrorizadas com sua segurança.

No local onde Tabash estava, em um ponto alto junto à primeira cerca de arame farpado da fronteira com o Egito, um grupo de outras pessoas estava sentado na areia, digitando mensagens, andando em círculos enquanto conversavam ou segurando seus telefones no ar para tentar obter sinal.