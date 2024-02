Hungria fica sob pressão para ratificar candidatura da Suécia à Otan após acordo da UE

A Hungria foi o único dos 27 Estados membros da UE a não apoiar o acordo em uma cúpula em dezembro. É também o único país da Otan que ainda não ratificou o pedido de adesão de Estocolmo, um processo que exige o apoio de todos os membros.

Orbán, que tem melhores laços com a Rússia do que outros Estados da UE e a maioria dos membros da Otan, diz que seu governo apoia a adesão da Suécia à aliança. Agora ele está enfrentando pressão do exterior para acelerar o processo.

Os parlamentares da oposição convocaram uma sessão extraordinária do Parlamento para segunda-feira para colocar em pauta a adesão da Suécia à Otan. Mas os parlamentares do partido governista de Orbán, o Fidesz, disseram à Reuters na quinta-feira que "esperariam" com uma votação final até uma reunião entre Orbán e o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson.

O chefe de imprensa de Orbán não respondeu a uma consulta da Reuters na sexta-feira sobre quando a reunião poderia ocorrer.

Orbán tem uma maioria dominante no Parlamento, que ele tem usado com frequência para aprovar legislação, em alguns casos da noite para o dia, com os parlamentares de seu partido aprovando as mudanças políticas.

A pressão sobre Orbán para acelerar o processo de ratificação da Suécia aumentou depois que parlamentares seniores dos Estados Unidos disseram que queriam que a Hungria aprovasse imediatamente a adesão da Suécia, sugerindo que Budapeste corre o risco de prejudicar permanentemente seu relacionamento com Washington se não agir.