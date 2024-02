Militares paquistaneses matam 24 militantes no Baluchistão uma semana antes de eleições

KARACHI (Reuters) - As Forças Armadas do Paquistão mataram 24 militantes em três dias na província de Baluchistão, no sudoeste do país, segundo um comunicado divulgado pelos militares na sexta-feira, a menos de uma semana das eleições nacionais.

Quatro policiais e dois civis também morreram, de acordo com o comunicado.

A violência militante nas áreas de fronteira do Paquistão colocou as autoridades em alerta antes das eleições da próxima quinta-feira.