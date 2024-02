Rafah é "panela de pressão" enquanto habitantes de Gaza fogem para o sul, diz agência da ONU

GENEBRA (Reuters) - O escritório humanitário da Organização das Nações Unidas expressou nesta sexta-feira sua preocupação com as hostilidades em Khan Younis, que forçaram mais pessoas a fugir para Rafah, no sul de Gaza, descrevendo a cidade fronteiriça como uma "panela de pressão do desespero".

"Quero enfatizar nossa profunda preocupação com a escalada das hostilidades em Khan Younis, que resultou em um aumento no número de pessoas deslocadas internamente que buscaram refúgio em Rafah nos últimos dias", disse Jens Laerke, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

"Milhares de palestinos continuaram a fugir para o sul, que já abriga mais da metade da população de cerca de 2,3 milhões de pessoas. ... Rafah é uma panela de pressão de desespero, e tememos pelo que virá a seguir."