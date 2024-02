Trump registra queda em arrecadação de fundos com aparições em tribunais

Por Jason Lange e Alexandra Ulmer e Andrew Goudsward

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump tem feito de seus vários problemas jurídicos um dos principais focos de sua campanha presidencial nos Estados Unidos, mas depois de arrecadar milhões em suas primeiras aparições em tribunal no ano passado, ele viu uma queda acentuada na arrecadação de recursos em meio a confrontos, às vezes combativos, com juízes.

O principal grupo de arrecadação de fundos de Trump obteve cerca de 4 milhões de dólares em cada uma de suas duas maiores arrecadações em um único dia no ano passado: em 4 de abril, depois que ele se declarou inocente das acusações de supostos pagamentos de propina a uma estrela pornô, e em 25 de agosto, após declarar inocência das acusações de fraude eleitoral na Geórgia, de acordo com as divulgações da WinRed, a principal plataforma online de arrecadação de fundos para os republicanos.