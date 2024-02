Agência de fronteiras da UE afirma que é impossível barrar imigração

A Reuters viu os dados de janeiro da Frontex antes da publicação oficial. Eles mostraram que a rota do Atlântico é a rota de imigração ilegal mais movimentada para a UE, representando quase a metade do total de quase 14.000 chegadas no mês passado.

No geral, as chegadas ilegais caíram marginalmente em relação ao ano anterior e em um terço em relação a dezembro, mostraram os dados, com os meses de inverno (no Hemisfério Norte) normalmente registrando números baixos.

O oposto é verdadeiro para o verão. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que mais de 3.700 migrantes morreram a caminho da Europa no ano passado, sendo que alguns dos desastres mais mortais ocorreram na cidade litorânea italiana de Steccato di Cutro e na ilha grega de Pylos.