Apesar de pedido de Trump para ignorar primárias em Nevada, republicanos impõem humilhação a Haley

Foi uma derrota humilhante para a ex-embaixadora das Nações Unidas e um poderoso indicador do compromisso febril dos seguidores do ex-presidente dos EUA, disseram membros e estrategistas do Partido Republicano de Nevada nesta quarta-feira.

"Todos sabem que os apoiadores de Trump são leais", disse John Ashbrook, estrategista republicano que não está afiliado a nenhuma campanha neste ano.

"Mas as primárias de Nevada demonstraram que eles também estão incrivelmente motivados a votar."

Não houve nenhum esforço conjunto da equipe de Trump ou do partido estadual para que seus partidários votassem contra Haley nas primárias de terça-feira, disseram membros do partido.

Trump e sua equipe em Nevada têm insistido há semanas para que os eleitores simplesmente participem do caucus republicano separado de quinta-feira, organizado pelo Partido Republicano estadual, favorável a Trump, e única disputa em Nevada que concede delegados para a convenção de nomeação do partido em julho.

Principal candidato à indicação presidencial republicana, Trump deve ganhar todos os 26 delegados de Nevada. Haley, que prometeu permanecer na disputa e competir nas primárias de 24 de fevereiro na Carolina do Sul, não está participando do caucus.