Ataques de mísseis russos em cidades ucranianas matam cinco pessoas, dizem autoridades

Por Olena Harmash e Yurii Kovalenko

KIEV (Reuters) - A Rússia lançou uma série de ataques com mísseis contra Kiev e outras cidades ucranianas nesta quarta-feira, matando cinco pessoas, ferindo mais de 30 e provocando incêndios em toda a capital, disseram autoridades ucranianas.

Quatro pessoas morreram quando destroços de um míssil atingiram um prédio residencial de 18 andares no distrito de Golosiivskyi, no sudoeste de Kiev, causando um incêndio e quebrando janelas, disseram autoridades. Uma pessoa foi morta em Mykolayiv, no sul.