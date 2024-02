Coreia do Norte encerra toda a cooperação econômica com a Coreia do Sul

Por Jack Kim

SEOUL (Reuters) - A Assembleia Popular Suprema da Coreia do Norte votou pela anulação de todos os acordos assinados com a Coreia do Sul de promoção da cooperação econômica, informou a agência de notícias oficial do Norte, KCNA, na quinta-feira (horário local), uma vez que as relações entre as duas Coreias continuam a se deteriorar drasticamente.

A assembleia, que toma medidas formais para a adoção da política ditada pelo Partido dos Trabalhadores, no poder, também votou pela abolição das leis que regem os laços econômicos com Seul, incluindo a lei especial sobre a operação do projeto turístico do Monte Kumgang.