Israel "analisa atentamente" nova proposta de trégua em Gaza, diz porta-voz do governo

JERUSALÉM (Reuters) - As autoridades israelenses estavam "analisando atentamente" uma nova proposta de trégua em Gaza apresentada por negociadores do Catar, disse um porta-voz do governo na quarta-feira.

"Recebemos uma atualização, recebemos uma notificação dos negociadores do Catar. Estamos analisando. O Mossad está analisando atentamente o que nos foi apresentado", afirmou o porta-voz Avi Hyman aos repórteres, repetindo uma declaração feita da noite de terça-feira.

(Reportagem de Henriette Chacar)