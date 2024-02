Kremlin confirma que Putin concedeu entrevista ao ex-apresentador da Fox News Tucker Carlson

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu uma entrevista ao apresentador norte-americano Tucker Carlson na terça-feira, informou o Kremlin, a primeira de um jornalista dos Estados Unidos desde antes da invasão russa à Ucrânia há quase dois anos.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Putin concordou com a entrevista porque a abordagem do ex-apresentador da Fox News é diferente da cobertura "parcial" sobre o conflito na Ucrânia feita por muitos veículos de notícias ocidentais.