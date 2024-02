Mudança de El Niño para La Niña prenuncia chuvas na Ásia e seca nas Américas

Nos países produtores de arroz e óleo de palma no Sudeste Asiático, o clima úmido pode melhorar as colheitas, dizem analistas, e uma temporada normal de monções na Índia reforçaria a produção e os rendimentos agrícolas.

“Talvez para o sul da Índia possa haver um pouco de seca persistente, mas, para a grande maioria do país, -- as regiões central e norte especialmente -- chuvas um pouco acima do normal”, afirmou Hyde, da Maxar.

Meteorologistas dos EUA projetam a chegada de La Niña no fim do verão ou começo do outono do hemisfério norte.

“Quando chegamos na estação de crescimento, nossa precipitação no Cinturão do Milho é primariamente provocada por trovoadas”, afirmou o climatologista de Iowa, Justin Glisan. “Se La Niña chegar no fim de setembro, começo de outubro, pode ser benéfico”.

O início da La Niña em julho-setembro pode causar um outono seco no Cinturão do Milho, beneficiando agricultores norte-americanos ao acelerar a colheita, embora também possa baixar o nível das águas nos rios do Centro-Oeste, dificultando o movimento das barcas e reduzindo as pastagens.

“As expectativas em alguns casos são opostas ao que você veria com o El Niño”, disse Mark Brusberg, meteorologista chefe do Departamento de Agricultura dos EUA.