Mesmo sem Trump na cédula, Nikki Haley perde primária republicana para 'nenhum dos candidatos'

A pré-candidata à Presidência dos Estados Unidos Nikki Haley sofreu uma derrota embaraçosa na primária republicana do estado de Nevada na terça-feira, ficando atrás das cédulas marcadas como "nenhum desses candidatos" pelos apoiadores de Donald Trump, de acordo com a Edison Research.

Haley, a última oponente remanescente de Trump na disputa pela indicação presidencial republicana, foi a única grande candidata que disputou a primária do partido em Nevada na terça-feira. Trump não estava na cédula.

O presidente dos EUA, Joe Biden, venceu facilmente a primária democrata do Estado após dominar a primeira disputa da indicação de seu partido na Carolina do Sul no sábado.