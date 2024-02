Nikki Haley promete continuar na disputa republicana após derrota embaraçosa em Nevada

Nenhum delegado estava em jogo nas primárias, o que torna a derrota de Haley basicamente simbólica. Trump parece estar pronto para conquistar todos os 26 delegados de Nevada quando o partido no Estado realizar um processo de caucus (assembleia de eleitores) separado na quinta-feira, o que diminuirá ainda mais as perspectivas de Haley como candidata.

Uma porta-voz de Haley, Olivia Perez-Cubas, minimizou a derrota de Haley em Nevada, argumentando que o processo favoreceu Trump.

"Até Donald Trump sabe que quando se joga em caça-níqueis a casa ganha. Não nos preocupamos em jogar em um jogo manipulado para Trump", disse Perez-Cubas. "Estamos a todo vapor na Carolina do Sul e em outros lugares."

Haley tem se concentrado em vencer em seu Estado natal, a Carolina do Sul, onde foi governadora por seis anos. As pesquisas, no entanto, mostraram Trump com uma vantagem folgada antes das primárias de 24 de fevereiro no Estado.

A equipe de Haley gastou uma energia considerável nos últimos dias tentando administrar as expectativas em Nevada, onde as pesquisas de opinião sempre a mostravam atrás de Trump por amplas margens, mesmo para os padrões de um Partido Republicano moderno dominado pelo ex-presidente.

"Não gastamos nem centavos nem energia em Nevada", disse a gerente de campanha de Haley, Betsey Ankney, aos repórteres na segunda-feira.