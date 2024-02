Suécia encerra investigação de sabotagem do gasoduto Nord Stream e entrega provas à Alemanha

Por Johan Ahlander e Anna Ringstrom

ESTOCOLMO (Reuters) - A Suécia encerrou na quarta-feira sua investigação sobre as explosões ocorridas em 2022 nos gasodutos Nord Stream que transportam gás russo para a Alemanha, dizendo que não tinha jurisdição no caso, mas que havia entregado as provas recolhidas aos investigadores alemães.

Os gasodutos multibilionários Nord Stream 1 e 2, que transportam o gás sob o Mar Báltico, foram rompidos por uma série de explosões nas zonas econômicas da Suécia e da Dinamarca em setembro de 2022, liberando grandes quantidades de metano no ar.