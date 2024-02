UE diz que condições necessárias para concluir acordo comercial com Mercosul ainda não foram atendidas

"A avaliação da Comissão é que as condições para a conclusão do acordo com o Mercosul não foram atendidas", disse Sefcovic ao Parlamento Europeu na quarta-feira.

Um porta-voz da Comissão afirmou à Reuters que as negociações sobre o acordo continuam.

A União Europeia e o Mercosul, formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, estão em negociações há anos sobre o acordo, com a UE pressionando nas negociações recentes por garantias mais fortes sobre mudanças climáticas e desmatamento.

A França tem expressado repetidamente reservas sobre o acordo UE-Mercosul e o presidente Emmanuel Macron disse na semana passada a Bruxelas que seria impossível concluir as negociações nas condições atuais.

Com os agricultores organizando grandes protestos na França e as pesquisas apontando para ganhos da extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu em junho, Macron está sob pressão para acalmar os agricultores, irritados com o aumento dos custos e com as importações de alimentos baratos.

Os governos da UE e o Parlamento Europeu precisam aprovar qualquer acordo comercial alcançado pela Comissão.