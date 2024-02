Finlândia prorroga fechamento da fronteira com Rússia até 14 de abril

HELSINQUE (Reuters) - O governo finlandês estenderá o fechamento das estações de cruzamento em sua fronteira com a Rússia até 14 de abril, informou o Ministério do Interior na quinta-feira.

A Finlândia fechou sua fronteira oriental com a Rússia no final do ano passado em meio a um número crescente de chegadas de pessoas de países como a Síria e a Somália. O país acusou Moscou de afunilar os imigrantes para a fronteira, uma alegação que o Kremlin negou.

As autoridades finlandesas têm evidências que indicam que mais imigrantes chegariam da Rússia se o governo suspendesse o fechamento, disse o Ministério do Interior na quinta-feira.