Forças israelenses intensificam ataques em Rafah, no sul de Gaza

Por Nidal al-Mughrabi e Humeyra Pamuk

DOHA/TEL AVIV (Reuters) - As forças israelenses bombardearam áreas na cidade de Rafah, na fronteira sul, onde mais da metade da população de Gaza está abrigada, nesta quinta-feira, um dia depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou uma proposta para acabar com a guerra no enclave palestino.

Netanyahu disse na quarta-feira que os termos propostos pelo Hamas para um cessar-fogo que também envolveria a libertação de reféns mantidos pelo grupo militante palestino eram "ilusórios" e prometeu continuar lutando, afirmando que a vitória estava ao alcance e a apenas alguns meses de distância.