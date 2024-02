Lula volta a criticar Vale em casos de barragens; defende 'acordo justo' por Mariana

Até dezembro passado, tinham sido destinados 34,7 bilhões de reais às ações de reparação e compensação a cargo da Renova, informou a Vale anteriormente.

Enquanto um acordo final não é fechado, a Justiça Federal decidiu no mês passado em primeira instância condenar a Samarco e suas donas ao pagamento de 47,6 bilhões de reais por danos morais coletivos no caso de Mariana (MG).

Já no caso de Brumadinho já foram indenizadas mais de 15,4 mil pessoas do municípios e outros próximos, totalizando 3,5 bilhões de reais em pagamentos de indenizações cíveis e trabalhistas, além do fechamento do acordo coletivo de 37,7 bilhões de reais com autoridades.

Procurada, a Vale afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não comentará as declarações de Lula.

Outro lado

"Até 26 de janeiro, foram solucionados 516 casos de restituição do direito à moradia com a entrega do imóvel ou o pagamento de indenização, de um total de 728 casas, comércios, sítios, lotes e bens coletivos. No Novo Bento Rodrigues, 108 imóveis foram entregues aos novos moradores. Em Paracatu, 46 imóveis foram entregues aos novos moradores. Até dezembro de 2023 foram destinados R$ 34,76 bilhões às ações de reparação e compensação. Desse valor, R$ 13,89 bilhões foram para o pagamento de indenizações e R$ 2,68 bilhões em Auxílios Financeiros Emergenciais, totalizando R$ 16,57 bilhões para 439,5 mil pessoas."

Fundação Renova, em nota enviada ao UOL