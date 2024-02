ONU pede à Rússia que interrompa transferência forçada de crianças ucranianas

Em um relatório sobre a Rússia, o comitê da ONU disse que Moscou deve fornecer informações sobre o número exato de crianças retiradas da Ucrânia e seu paradeiro, para que possam ser identificadas e devolvidas.

O comitê também disse que a Rússia deve garantir que nenhuma criança seja privada de sua nacionalidade ucraniana e que sua identidade, nome e relações familiares sejam preservados.

Moscou, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, diz que está apenas protegendo crianças vulneráveis de uma zona de guerra.

A presidente do comitê, Ann Skelton, disse que o comitê e uma delegação russa que viajou a Genebra no mês passado para conversar sobre questões relacionadas a crianças estavam "falando um com o outro".

Ela disse que a delegação havia reconhecido que muitas crianças haviam recebido a cidadania russa, "o que também significaria, por si só, que essas crianças estavam perdendo sua identidade e recebendo uma identidade russa".

O TPI emitiu mandados de prisão em março passado para Putin e Maria Lvova-Belova, comissária russa para os direitos das crianças, sob a acusação de deportar ilegalmente crianças da Ucrânia.