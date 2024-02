Rússia ataca cidade de Avdiivka de todas as direções, situação é "difícil", diz prefeito

KIEV (Reuters) - Um grande número de tropas russas está atacando Avdiivka, no leste da Ucrânia, de todas as direções, e a situação está cada vez mais difícil para as forças ucranianas que defendem a cidade, disse o prefeito nesta quinta-feira.

As forças russas tomaram a iniciativa no front oriental na região industrial de Donbas, na Ucrânia, e vêm tentando cortar as linhas de suprimento e cercar as forças ucranianas entrincheiradas em Avdiivka desde outubro.

"O inimigo está pressionando de todas as direções. Eles estão atacando com forças muito numerosas", disse o prefeito de Avdiivka, Vitaliy Barabash, em comentários televisionados, descrevendo a situação como "muito difícil".