Trump leva batalha para permanecer em cédula eleitoral à Suprema Corte dos EUA

A Seção 3 da 14ª Emenda proíbe o exercício de cargos públicos a qualquer "oficial dos Estados Unidos" que tenha feito um juramento "de apoiar a Constituição dos Estados Unidos" e depois "tenha se envolvido em insurreição ou rebelião contra a mesma, ou dado ajuda ou conforto aos seus inimigos".

Não se espera que Trump esteja presente para os argumentos. Em vez disso, ele planeja começar o dia em sua casa na Flórida e viajar para Nevada, de acordo com uma fonte familiarizada com seus planos. Na noite desta quinta-feira, Nevada realizará um caucus -- assembleia de eleitores -- que Trump deve vencer com folga, à medida que ele se aproxima da nomeação de seu partido para desafiar o presidente Joe Biden em 5 de novembro.

Dezenas de manifestantes se reuniram do lado de fora do tribunal em uma manhã ensolarada e fria de inverno. Alguns seguravam cartazes com os dizeres: "Golpe fracassado", "Remova Trump" e "Trump é um traidor". A polícia montou barricadas ao redor do tribunal para garantir a segurança.

A ação pede que a Suprema Corte desempenhe um papel central em uma disputa presidencial diferente de qualquer outra desde sua decisão histórica Bush v. Gore, que deu ao republicano George W. Bush a Presidência sobre o democrata Al Gore em 2000.

Os juízes também poderão enfrentar em breve outro caso relacionado a Trump. O ex-presidente enfrenta um prazo na segunda-feira para pedir à Suprema Corte que intervenha depois que um tribunal de apelações dos EUA rejeitou seu pedido de imunidade em um dos dois processos em que ele enfrenta acusações criminais relacionadas a seus esforços para anular sua derrota nas eleições de 2020 para Biden.

A decisão de 19 de dezembro do tribunal superior do Colorado ocorreu em meio a um esforço mais amplo - e em sua maioria sem sucesso - de forças adversárias a Trump para desqualificá-lo em mais de duas dúzias de outros Estados por suas ações relacionadas ao ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Maine também o impediu de votar, uma decisão suspensa enquanto se aguarda a decisão da Suprema Corte no caso do Colorado.