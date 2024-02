Ucrânia anuncia mudança no comando militar

Zelenskiy disse em comunicado que se reuniu com Zaluzhnyi.

"Discutimos a renovação de que as Forças Armadas da Ucrânia precisam. Também discutimos quem poderia estar na liderança renovada das Forças Armadas da Ucrânia. O momento para essa renovação é agora", disse Zelenskiy.

Ele pediu ao general que permanecesse “em sua equipe”, acrescentou.

Em uma nota separada, Zaluzhnyi afirmou que teve uma "conversa importante e séria" com Zelenskiy e que foi tomada a decisão de mudar as táticas e a estratégia do campo de batalha.

"As tarefas de 2022 são diferentes das tarefas de 2024. Portanto, todos devem mudar e se adaptar às novas realidades. Para vencermos juntos também", acrescentou ele.

As duas declarações foram publicadas com poucos momentos de diferença, sugerindo que as duas figuras mais proeminentes do tempo de guerra na Ucrânia tinham coordenado estreitamente para dar uma demonstração de unidade.