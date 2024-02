Vulcão islandês entra em erupção novamente e lança lavas enormes

Os surtos vulcânicos na península de Reykjanes são as chamadas erupções de fissuras, que normalmente não causam grandes explosões ou dispersão significativa de cinzas na estratosfera.

No entanto, os cientistas temem que elas possam continuar por anos, e as autoridades islandesas começaram a construir diques para desviar os fluxos de lava em chamas das casas e da infraestrutura crítica.

A mais recente fissura eruptiva, o sexto surto desde 2021, tinha cerca de 3 km de comprimento, informou o escritório meteorológico da Islândia.

A intensa atividade de terremotos começou por volta das 5h30 e a erupção propriamente dita começou 30 minutos depois, acrescentou.

Uma nuvem de fumaça subiu 3 km no ar, de acordo com o Met Office. Ainda assim, o aeroporto internacional de Reykjavik, a cerca de 20 km a noroeste da fissura, estava operando normalmente, informou a operadora do aeroporto, Isavia.

A vizinha Lagoa Azul - um luxuoso spa geotérmico - fechou suas portas na quinta-feira devido ao surto vulcânico.