Israel diz que forças do Hamas foram reduzidas à metade, com mais de 12 mil homens armados mortos

JERUSALÉM (Reuters) - Um porta-voz do governo israelense disse nesta segunda-feira que a força de combate do Hamas na guerra de Gaza foi reduzida à metade, com mais de 12 mil homens mortos e um grande número de feridos ou capturados.

"Estamos falando de três quartos dos batalhões do Hamas que foram destruídos (...) com mais de 12 mil terroristas mortos", disse Eylon Levy em uma coletiva de imprensa.

"Quando se leva em conta o número de terroristas que foram feridos ou capturados, isso representa mais da metade da força de combate do Hamas fora de ação."