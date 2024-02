Potências europeias alertam sobre aumento da propaganda russa antes de eleições da UE

"Estamos em um período de vulnerabilidade com as eleições europeias e, no caso da França, com as Olimpíadas", disse o ministro das Relações Exteriores da França, Stephane Sejourne, em uma coletiva de imprensa conjunta com seus colegas poloneses e alemães em um castelo francês perto de Paris.

Os ministros disseram que criaram um mecanismo conjunto para detectar e responder a possíveis ataques russos na Internet.

Eles se reuniram como parte dos esforços para revigorar a plataforma de cooperação política "Triângulo de Weimar" entre Alemanha, França e Polônia, criada em 1991.

Em uma coletiva de imprensa antes da reunião, fontes diplomáticas francesas disseram que o VIGINUM, órgão de vigilância francês que monitora a interferência digital estrangeira, identificou cerca de 193 sites que tinham como objetivo divulgar amplamente informações de fontes pró-russas, bem como de agências de notícias e instituições russas.

"O objetivo parece ser cobrir o conflito russo-ucraniano, apresentando a 'operação militar especial' de forma positiva e denegrindo a Ucrânia e seus líderes", disse um diplomata francês, referindo-se ao termo usado por Moscou para designar a invasão.

O Kremlin tem negado repetidamente as acusações de divulgação de informações falsas ou enganosas. Após as últimas eleições para o Parlamento Europeu em 2019, o Conselho de Segurança da Rússia descreveu como absurdas as alegações de que Moscou havia propagado desinformação para influenciar os eleitores.