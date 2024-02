Agricultores indianos interrompem marcha de protesto para Délhi enquanto negociações com governo continuam

Por Rupam Jain e Sunil Kataria

AMBALA, Índia (Reuters) - Os agricultores indianos que exigem preços mais altos para suas colheitas disseram que suspenderam sua marcha de protesto para Nova Délhi nesta sexta-feira até que os sindicatos que os representam realizem outra rodada de negociações com os ministros do governo no domingo.

O ministro da Agricultura, Arjun Munda, que se reuniu com representantes dos agricultores na noite de quinta-feira, juntamente com o ministro do Comércio, Piyush Goyal, e o vice-ministro do Interior, Nityanand Rai, disse aos repórteres que as conversas foram "positivas", acrescentando: "Acreditamos que todos nós encontraremos uma solução juntos e pacificamente".