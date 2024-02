Egito cria área na fronteira de Gaza que poderia ser usada para abrigar palestinos, dizem fontes

Uma das fontes afirmou que o Egito está otimista quanto às negociações para conseguir um cessar-fogo que possa evitar esse cenário, mas está estabelecendo a área na fronteira como uma medida temporária e preventiva.

Três fontes de segurança disseram que o Egito havia começado a preparar uma área deserta com algumas instalações básicas que poderiam ser usadas para abrigar palestinos, enfatizando que essa era uma medida de contingência.

As fontes com as quais a Reuters conversou para esta matéria não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade do assunto.

Israel disse que montará uma ofensiva para derrubar o "último bastião" do Hamas em Rafah, onde mais de 1 milhão de palestinos buscaram refúgio da devastadora ofensiva em Gaza.

Israel afirma que seu Exército está elaborando um plano para retirar os civis de Rafah para outras partes da Faixa de Gaza.

Mas o chefe de ajuda da ONU, Martin Griffiths, disse na quinta-feira que era uma "ilusão" pensar que as pessoas em Gaza poderiam sair para um local seguro e alertou sobre a possibilidade de os palestinos se espalharem pelo Egito se Israel lançar uma operação militar em Rafah.