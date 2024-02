Hezbollah diz que Israel pagará "com sangue" por matar civis

Nasrallah acusou os israelenses de terem deliberadamente atingido civis, dizendo que Israel poderia ter evitado matá-los. Há cinco crianças entre os mortos.

"A resposta ao massacre deve ser a continuação do trabalho de resistência no front e a intensificação do trabalho de resistência no front", disse Nasrallah.

"Nossas mulheres e crianças que foram mortas nesses dias, o inimigo pagará o preço por derramar o sangue delas com sangue", afirmou.

O Exército israelense disse que realizou um "ataque aéreo preciso" no Líbano na última quarta-feira que matou comandantes e agentes do Hezbollah e não teceu comentários sobre mortes de civis. Anteriormente, os israelenses haviam dito que não têm civis como alvos.

O Hezbollah está trocando fogo há mais de quatro meses com o Exército israelense em apoio ao seu aliado palestino Hamas, que conduziu um ataque letal contra Israel em 7 de outubro, respondido com uma ofensiva israelense por terra, ar e mar em Gaza.

