Israel bombardeia Gaza e maior hospital em funcionamento fica sob cerco

Os militares israelenses chamaram a incursão no Hospital Nasser de "precisa e limitada" e disseram que ela se baseou em informações de que militantes do Hamas estavam escondidos e mantinham reféns na instalação, com alguns corpos de prisioneiros possivelmente lá.

O Ministério da Saúde de Gaza afirmou nesta sexta-feira que cinco pacientes do hospital morreram na terapia intensiva em decorrência da falta de energia e da interrupção do fornecimento de oxigênio.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que estava tentando chegar ao Hospital Nasser, após o ataque israelense.

"Ainda há pacientes gravemente feridos e doentes dentro do hospital", disse o porta-voz da OMS Tarik Jasarevic.

"Há uma necessidade urgente de fornecer combustível para garantir a continuidade da prestação de serviços que salvam vidas... Estamos tentando obter acesso porque as pessoas que ainda estão no complexo médico Nasser precisam de assistência."

Os militares israelenses disseram que as tropas haviam detido mais de 20 palestinos que, segundo eles, estavam envolvidos no ataque de 7 de outubro e detiveram dezenas de outros para interrogatório. Os soldados também encontraram munição e armas no hospital.