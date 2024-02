Julgamento de suspeito no caso Madeleine McCann por outras acusações é adiado

Em tuítes, citados pelo advogado de Brueckner, ela supostamente teria pedido a morte do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e de um torturador de animais.

"Uma juíza leiga assim não tem como participar de um julgamento criminal justo", disse o advogado de defesa Friedrich Fuelscher a repórteres do lado de fora do tribunal em Brunswick, no norte da Alemanha.

A mídia alemã informou que os advogados também citaram o trabalho da juíza leiga como psicóloga infantil como uma possível fonte de parcialidade em um caso envolvendo o abuso sexual de várias crianças.

Christian Brueckner, que já está cumprindo pena de prisão na Alemanha por estuprar uma mulher na região do Algarve, em Portugal, onde McCann desapareceu, enfrenta três acusações de estupro agravado e duas de abuso sexual de crianças cometido entre 2000 e 2017.

Brueckner negou estar envolvido no desaparecimento de McCann em 2007 e não foi acusado de nenhum crime relacionado ao caso.

Entre as acusações que ele deveria responder nesta sexta-feira estavam o estupro de uma mulher na faixa dos 70 anos em sua casa no Algarve, o abuso sexual de uma menina de pelo menos 14 anos e o estupro de uma jovem em 2004 sob a mira de uma faca em sua casa -- um ato que ele é acusado de gravar em vídeo.