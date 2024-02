Depois da Alemanha, Zelenskiy assina pacto de segurança com a França

Por Alexander Ratz e Yuliia Dysa

BERLIM (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, assinou um novo pacto de segurança de longo prazo com a França nesta sexta-feira, poucas horas depois de garantir um acordo semelhante e ajuda da Alemanha, em uma viagem abalada pela notícia da morte do crítico do Kremlin Alexei Navalny.

Zelenskiy está visitando Alemanha e França em busca de angariar assistência militar em um momento crítico da guerra contra a Rússia, com as tropas ucranianas tentando conter as forças russas que se aproximam da cidade de Avdiivka, no leste do país, e os Estados Unidos lutando para aprovar um pacote de ajuda militar "vital" de vários bilhões de dólares para a Ucrânia.